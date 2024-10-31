萬聖節南瓜鬥重 歐美品種爭雄

今日是萬聖節，南瓜作為必不可少的節日裝飾，被民眾賦予多一層意義。部分國家亦因此想到以南瓜為主題舉行比賽，包括巨型南瓜秤重比賽，以及巨型南瓜船競賽等。

比利時卡斯特萊周日舉行巨型南瓜船競賽，吸引300多名選手參與比賽，其中不乏外國選手。他們將南瓜挖空後放入水中，以此當作船隻在水中競速。該項賽事始於2008年，是卡斯特萊南瓜俱樂部和皮划艇俱樂部之間的合作活動。南瓜更已成為卡斯特萊的象徵，當地人亦因此被戲稱為「吃南瓜的人」。

世界紀錄為1247公斤 在此之前，德國路德維希堡於本月13日舉行歐洲南瓜錦標賽。選手來自歐洲各國，最終比利時選手范吉爾 （Mario Vangeel） 憑藉一顆重達1,152公斤的巨型南瓜奪得冠軍，大約相當於一輛小型汽車的重量。相較之下，美國加州聖馬特奧縣舉行的南瓜秤重世界錦標賽冠軍京格（Travis Gienger）的南瓜僅有1,121公斤，略遜色於范吉爾的南瓜。

至於目前最重南瓜的世界紀錄仍然由京格保持，他在去年10月舉行的南瓜秤重世界錦標賽上，以一顆重1,247公斤的巨型南瓜奪冠，令其他南瓜種植愛好者望塵莫及。本報綜合報道