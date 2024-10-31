結核病成傳染病頭號殺手

世衞錄全球去年125萬人疫歿 取代新冠 世衞前天發布本年度《全球結核病報告》顯示，全球2023年新增約820萬人確診結核病，創1995年開始追蹤上述病例以來新高。即使相關死亡個案從2022年132萬宗下降至去年125萬，結核病仍取代新冠，成為2023年單一傳染疾病頭號殺手。

報告估計，全球去年錄得約1,080萬人確診結核病，包括新增及再次染疫患者，其中約600萬名患者是男性，近360萬名患者是女性，餘下百多萬名患者是兒童。縱使結核病可治愈亦可預防，仍然在不同國家或地區，以及眾多年齡群組之間散播。

亞洲屬病例重災區 若以地區劃分，受結核病影響最嚴重地區正是亞洲，單單印度已錄得逾四分之一病例，是一眾國家之首，再加上來自印尼、中國、菲律賓及巴基斯坦患者，佔去總數近五成六病例，另外非洲及西太平洋地區亦是重災區。

新增結核病病例創下新高，但相關死亡個案卻有所下降。資料顯示，由2020年至2022年，全球分別錄得140萬、142萬及132萬結核病患者病逝，去年終於下降，當中包括16.1萬名同時感染人類免疫力缺乏病毒（HIV）患者。然而，由於新冠疫情開始慢慢遠去，結核病去年再次爬頭，成為致死人數最多傳染性疾病。

促各國用工具遏疫 世衞總幹事譚德塞發聲明提到，即使全球擁有預防、發現及治療結核病工具，它仍導致大量人民死亡及染疫，情況令人感到憤慨。他指世衞已敦促所有國家履行所作具體承諾，擴大使用有關工具，藉此結束結核病疫情。

結核病是由一種名為結核桿菌之細菌引起，通常影響患者肺部，即肺結核，亦會影響身體其他部分，包括淋巴結、腎、骨及關節等。患者受感染後，最快數周後出現輕微發燒、盜汗、疲倦、體重下降、長期咳嗽及痰中帶血等症狀。本報綜合報道