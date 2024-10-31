特朗普兒子女婿被指成為華黑客目標

美國政府正調查中國黑客的入侵行動，包括試圖入侵共和黨總統候選人特朗普及其副手萬斯，以及民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊的手機。今次報道提及被針對的包括特朗普兒子埃里克及特朗普女婿庫斯納。埃里克回應時指摘拜登政府造成這個問題，庫斯納未有回應，但特朗普團隊強調會對抗敵人及保護美國免受入侵。

中方早前否認有關指控，奉勸美方停止賊喊捉賊等種種不負責任的言行，停止污衊抹黑中國。外交部發言人林劍指，少數西方的媒體炒作所謂「中國開展間諜活動」的虛假敍事，並沒有任何的事實和證據，相反近日美國中情局在社交媒體發布「中文網絡投靠操作指南」，企圖誘騙中方人員投靠中情局，是對中國國家利益的嚴重侵犯，中方將堅決打擊境外反華勢力的滲透破壞活動，有力維護國家主權安全和發展利益。