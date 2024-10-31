大選倒數 賀錦麗支持度 只1%領先特朗普

美國大選進入最後一周倒數階段，民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普爭持激烈。英媒最新民調顯示，賀錦麗只領先對手一個百分點，比本月中旬領先兩個百分點進一步收窄。

處理經濟移民 特朗普更佳 民調於上周五至周日期間舉行，訪問1,150名美國成年人，當中975名為登記選民。賀錦麗的支持度為44%，特朗普則是43%。26%受訪者認為目前最迫切解決的是經濟和就業問題，其次是政治極端主義和移民問題。47%受訪者相信，特朗普在處理經濟問題上較佳，比賀錦麗多10個百分點。在移民問題上，有48%受訪者認為特朗普較佳，比賀錦麗多15個百分點。而賀錦麗在處理政治極端主義上的支持度較高，但領先幅度已由早前7個百分點，收窄至只有兩個百分點。

賀錦麗周二在白宮南面橢圓形公園舉行集會，提醒選民不能讓特朗普再分裂國家。她指若特朗普當選，會帶着一份敵人名單入主，相反自己將帶着一張待辦清單，聆聽不同意見凝聚美國。特朗普則到關鍵搖擺州賓夕凡尼亞拉票，為日前助選嘉賓指波多黎各是「垃圾島」的言論安撫選民，強調沒有人比他更愛拉丁裔及波多黎各人群體。特朗普批評總統拜登回應「垃圾島」言論時，以垃圾形容他的支持者，拜登後來澄清只針對相關言論，並非特朗普的支持者。

佛州投票箱遭亂棄路邊 除阿拉巴馬、密西西比及新罕布什爾，美國47個州和華盛頓特區設提早投票期，至今逾5千萬人已投票。今屆提前投票率較上屆大幅下降，相信主因是4年前新冠疫情肆虐，美國人大多選擇提前投票，人數創新高。佛羅里達州邁阿密─戴德縣有司機周一開車期間，在路上發現一個裝有選票的投票箱及一袋文件，遂將選票親自送到警局。選舉部門指，因員工忘記鎖上貨車後門導致箱子在行駛時掉落，已解僱涉事員工。本報綜合報道