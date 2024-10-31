兩岸國際

加國撤對華航空公司限制

加拿大周一宣布，撤銷針對中國的航空公司限制措施，中加之間的直航航班有望增加。中國外交部發言人林劍昨日指，中方對發展中加關係的立場是一貫的、明確的，並重視加方這項舉措，希望加方繼續為兩國正常的人員往來創造良好條件。（綜合報道）
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