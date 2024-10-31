兩岸國際

印尼總統擬訪華深化合作

中國外交部發言人林劍昨日表示，中方會適時發布印尼總統普拉伯沃訪華消息。中方願與印尼保持密切溝通協調，深化全方位戰略合作，推動中印尼命運共同體建設不斷取得更大發展，更好地造福兩國人民。消息人士指，普拉伯沃將訪問中國、美國、秘魯、巴西和英國。（綜合報道）
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