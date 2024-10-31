印俄海軍下周爪哇海聯演

印尼海軍周二公布，下周一至下周五將與俄羅斯海軍首度展開聯合演習，地點位於東爪哇省泗水對出爪哇海海域。聯演是印尼海軍與俄羅斯海軍之間具里程碑意義雙邊演習，俄方將出動3艘小型護衞艦、一艘中型油輪、一艘拖船及一架直升機參與。（綜合報道）