俄副外長訪京 強化協作

就烏危機交換意見

王毅表示，中俄是全面戰略協作夥伴，兩國關係發展有着必然歷史邏輯與強大內生動力，不受國際風雲變幻影響左右，不針對第3方也不受第3方干擾。中俄關係保持健康發展勢頭符合兩國人民共同利益，為維護聯合國憲章宗旨做出了各自貢獻。雙方要共同努力，統籌協調各領域合作和各層級交往，把兩國元首的共識落實。中國已接任上海合作組織主席國，願與俄方密切溝通協作，共同推動上合組織取得新發展。