俄副外長訪京 強化協作
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部部長王毅昨日在北京，會見俄羅斯副外長魯登科，雙方就烏克蘭危機等交換意見。
就烏危機交換意見
王毅表示，中俄是全面戰略協作夥伴，兩國關係發展有着必然歷史邏輯與強大內生動力，不受國際風雲變幻影響左右，不針對第3方也不受第3方干擾。中俄關係保持健康發展勢頭符合兩國人民共同利益，為維護聯合國憲章宗旨做出了各自貢獻。雙方要共同努力，統籌協調各領域合作和各層級交往，把兩國元首的共識落實。中國已接任上海合作組織主席國，願與俄方密切溝通協作，共同推動上合組織取得新發展。
魯登科指，今年是中華人民共和國成立75周年，也是俄中建交75周年。俄中關係發展迅速，處於歷史最佳時期。元首外交為兩國關係發展奠定了良好基礎。前不久，兩國元首在喀山再次會晤，並達成重要共識。俄方願同中方一道，認真落實兩國元首所做的部署，密切高層交往，強化務實合作，繼續就國際地區事務保持協調，推動俄中關係取得新的發展。
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