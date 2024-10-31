擅長射彈道導彈 北韓暴風軍團抵烏克蘭

拜登：倘朝兵越界 基輔應反擊 南韓國家情報院周二指，北韓人民軍副總參謀長金永福已率領先遣部隊奔赴俄烏戰爭前線，或具發射KN23戰術彈道導彈能力。美國總統拜登稱，如果朝軍士兵越境進入烏克蘭，烏軍便應該反擊。

學百戰術俄語 遇上困難 國情院分析指出，如果由金永福率領部隊，一定程度上顯示朝軍將向俄羅斯庫爾斯克州轉移。不過，國情院承認，難以斷定朝軍精銳部隊第11軍團（暴風軍團）的出動規模，因此把先遣部隊稱為「將官團」為時尚早。國情院指北韓士兵學習「開火」和「就位」等約100個俄語基本軍事詞彙，但他們似乎遇到困難，俄朝士兵溝通問題可能尚未解決。

乏現代化戰爭經驗受質疑 援俄的北韓軍人禁止使用電話，軍屬只知道他們參與軍事演習。金永福是北韓領袖金正恩親信，外界認為他是朝軍援俄部隊的總負責人。

國情院推測，赴俄朝軍士兵基本20歲出頭，部分人不到20歲。朝軍第11軍團接受過基本作戰訓練，絕不可低估戰鬥力。惟朝軍沒有現代化戰爭經驗，戰鬥力值得懷疑。國情院視北韓首次向海外派兵作戰，為了解朝軍實力的好機會。國情院認為，如朝軍在俄烏戰場被俘或投降後希望投誠韓方，從國際法和國內法來看韓方應接受請求。此外，今年共有4,000多名北韓外勞派往俄羅斯。

俄朝兩軍或混合編制作戰 南韓國防部情報本部昨日指，尚無明確情報顯示朝軍已派至前線，但部分先遣部隊可能已投入前線。對於朝軍已在戰場上陣亡的報道，情報本部指未能核實。情報本部相信，朝軍可能和俄軍混合編制，而非以單獨編制執行作戰任務。由於語言不同和不太熟悉地理等問題難以單獨執行任務，混合編制更為有效。

情報本部稱，俄朝關係出現演化為血盟關係的根本轉變。雙方互相提供援助，提升相互防禦力量。特別是北韓接受俄羅斯的太空、先進軍事技術，將推進常規武器現代化進程。美國國防部發言人賴德表示，相信有小股朝軍抵達俄烏邊境前線，另外有數千人估計即將抵達，有迹象顯示他們將擔任步兵角色，正密切注視會否進入烏克蘭境內。烏克蘭可利用西方的武器捍衞領土主權，應對來自境內和邊境的威脅。本報綜合報道

朝軍或具發射KN23戰術彈道導彈（圖）的能力。 拜登 金永福（右二）已率領先遣部隊奔赴俄烏戰爭前線。圖前左二為金正恩。