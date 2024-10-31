搶學生外賣丟棄 飯堂外判商捱轟

【本報綜合報道】吉林省長春大學旅遊學院近日傳出外判餐飲公司員工禁止學生買外賣回宿舍，又從學生手中搶走外賣直接掉進垃圾桶，甚至試圖強行將另一名學生拖上車。學院相關工作人員表示，學校允許學生購買外賣，對事件感到非常憤慨，並已與餐飲公司溝通，要求制止此類行為，並向受影響的學生道歉。

老闆拉扯學生 校方致歉

網傳影片顯示，在學院飯堂入口的樓梯上，一名來自餐飲公司男職員攔住一名手握外賣的女學生，不停問「你這份餐是哪兒來的」。在另一段影片中，男子從女生手中搶走外賣，二話不說就掉進垃圾桶。他還試圖強行將另一名男學生拉上車，男學生奮力反抗。有學生指出，由於學校食堂與宿舍相通，要回宿舍必須經過餐廳。有學校餐廳工作人員稱，影片中搶外賣男子為餐飲公司老闆，他與外面的商家聯手惡意競爭。通過小程序一年賺超過30萬元人民幣（約33萬港元）。