昆明醫大附二院收費濫 市監局罰款524萬
重複向病人收取暖費冷氣費等
雲南昆明醫科大學第二附屬醫院向門診病人重複收取病房取暖費、冷氣降溫費等6項費用，上月遭雲南省市場監督管理局沒收及罰款合計約481.5萬元人民幣（約524萬港元），並責令改正。
行政處罰決定書顯示，昆明醫大附二院於前年1月1日至去年12月31日存在多項違法事實，包括擴大範圍向門診病人收取病房取暖費46,046筆、冷氣降溫費62,051筆；向新生兒童住院病人收取病房取暖費11,683筆、冷氣降溫費13,909筆；向監護病房住院病人收取病房取暖費11,315筆、冷氣降溫費12,218筆。
同時，醫院還向放射性核素治療特殊病房住院病人收取病房取暖費902筆、空調降溫費783筆；多收新生兒童經皮膽紅素測定費；未按規定提供服務收取全口牙病系統檢查與治療設計費；未按規定提供服務收取康復綜合評定費；對康復住院病人收取本體感覺神經肌肉促進訓練費，重複收取運動療法費946筆。
違法所得上繳 另再向病人退款
醫院相關科室負責人周二表示，罰沒款已全部上繳，並積極配合雲南省市監局檢查，發現問題後採取各種方式補救，包括在院內張貼告示及在報紙上刊登退款公告。負責人指雖然違法所得已全數上繳，但受影響病人仍可到醫院退款，損失由院方承擔。醫院黨委會已就公開處罰一事開會討論及研究，要求相關科室單位提升業務能力、加強業務監督及以技術手段排查違規違法現象。
資料顯示，昆明醫科大學附二院建於1952年10月，原名為昆明市工人醫院。經歷70多年的發展，醫院已成為集醫療、教學、科研、預防、保健、突發公共衞生事件緊急處理和醫療救治於一體的大型三級甲等醫院。本報綜合報道
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