昆明醫大附二院收費濫 市監局罰款524萬

行政處罰決定書顯示，昆明醫大附二院於前年1月1日至去年12月31日存在多項違法事實，包括擴大範圍向門診病人收取病房取暖費46,046筆、冷氣降溫費62,051筆；向新生兒童住院病人收取病房取暖費11,683筆、冷氣降溫費13,909筆；向監護病房住院病人收取病房取暖費11,315筆、冷氣降溫費12,218筆。

違法所得上繳 另再向病人退款

醫院相關科室負責人周二表示，罰沒款已全部上繳，並積極配合雲南省市監局檢查，發現問題後採取各種方式補救，包括在院內張貼告示及在報紙上刊登退款公告。負責人指雖然違法所得已全數上繳，但受影響病人仍可到醫院退款，損失由院方承擔。醫院黨委會已就公開處罰一事開會討論及研究，要求相關科室單位提升業務能力、加強業務監督及以技術手段排查違規違法現象。