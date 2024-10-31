翻牆下載公民資料 科企員工受懲

【本報綜合報道】上海市楊浦區人民檢察院周一召開記者會，通報自2020年起有關侵犯公民個人訊息私隱案件辦理狀況，其中一宗案例為今年2月，一名某安全科技有限公司員工通過翻牆軟件違規訪問境外網站，非法獲取上億條公民個人資料，被法院判囚一年半，緩刑一年半，罰款2,000元人民幣（約2,204港元）。

未牟取不法利益 檢方通報，吳姓男子在境外Telegram平台下載含公民個人資料的文件，儲存並將下載渠道提供給他人。檢方認為，本案爭議點是透過境外網絡平台下載公民個人資料的行為是否屬於非法取得行為。經法院審查認定，吳男作為網絡安全從業者，沒有法律授權收集、儲存或使用他人資料的權利，也未獲相關當事人許可，屬非法取得行為。

因吳男尚未投入使用非法取得的資料，亦未牟取不法利益，同時具自首情節，檢方給予輕緩處理。記者會上，檢方亦通報自2020年起，檢方已審查逮捕19宗侵犯公民個人訊息私隱案件，涉及20人，起訴34宗案件，共44人。