上海地鐵11號線擁擠 現板櫈族存隱患

【本報綜合報道】上海地鐵11號線作為連接市中心與嘉定區、江蘇崑山市的重要路線，客流壓力日益增大。每天早晚上下班高峰期擠滿乘客，乘客自備板櫈情況引發關注。有上海市民建議增加大站車數量，提高運輸效率。

市民倡加密列車班次 市民指11號線客流量較大，尤其是往嘉定區方向，上下班高峰期存在擁擠現象。11號線單程從嘉定北往迪士尼需接近兩小時，停站較多且沒有其他線路分流，導致車廂內常年有板櫈族存在，影響乘車秩序，帶來安全隱患。此外，從嘉定北到浦東上班的人流較多，長時間乘車非常疲憊。市民建議增加11號線「特別快車」、「快車」和「通勤快車」數量。特別快車主要服務遠郊與市中心之間的乘客，停靠較少站點。快車和通勤快車則停靠更多人流量較大站點，滿足通勤需求。特別快車班次早晚高峰時段增開，縮短發車時間緩解客流壓力。

上海市交通委員會回應稱，11號線兩個方向配線均為單一股道，未設定越行線或複線，沿途不停靠的大站車將受前方站站停普通車的影響而無法實現越行。另一方面，11號線早晚高峰客流壓力極大，在高密度行車情況下開行大站車將造成通過車站月台乘客的候車時間增加，使本就不足的運力進一步降低，導致大量乘客滯留。綜合考慮設備條件和客流情況，11號線暫不具備開行大站車的條件。