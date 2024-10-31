黑龍江搗製售假茅台團夥 多人獲刑

【本報綜合報道】黑龍江省鶴崗市公安局專案組早前根據受害人提供的線索，通過大量摸排、偵查工作，發現一個以李×為首的生產、銷售、運輸假冒茅台酒的犯罪鏈條。犯罪團夥以低價當誘餌，更拉攏酒廠前員工參與其中，最終多人獲刑。

拉攏酒廠前員工參與

受害人小劉疑買到假茅台後報案，警方邀請專業人員鑑定證實為假茅台。調查發現，有一個19人的銷售假茅台團隊，以訂單模式銷售，如客戶有需求會聯絡基酒的供應商牟×，對方將基酒提供給製假的聯絡人，再聯絡曾在茅台酒廠工作的製作假酒人員，完成後送交物流公司業務的負責人，再發往全國各地。