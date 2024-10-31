內地整治短片直播 打擊文物犯罪

【本報綜合報道】國家文物局與網信辦為深入推進打擊防範文物犯罪專項行動，加強網絡短片和直播活動中有關古墓葬類題材內容的監管力度，近日聯合部署開展相關違法違規內容集中清理整治專項行動，並邀請部分網絡平台公司舉行座談會。

為追求流量 歪曲考古工作 網絡短片和直播不時出現涉及盜墓、古墓探險、偽造考古現場、非法鑑定出土文物等內容，一些博主和主播片面追求流量，蓄意歪曲考古工作價值，以「尋寶」、「探險」、「天價」為噱頭，宣傳封建迷信、一夜暴富等不良價值觀，或為盜掘古墓葬等違法犯罪活動提供訊息便利，或通過線上網絡宣傳協助線下轉售文物等。當局批評此舉誤導公眾，擾亂文物管理秩序，並危害文物安全。

專項行動集中整治網絡短片和直播中存在的上述問題，督促網絡平台加強落實責任，加強內容審核把關，規範相關重點短片和直播運行服務。如涉嫌違法犯罪，網站平台需配合執法部門要求，移送相關案件線索及訊息。各地文物、網信部門也將加強工作協作，暢通舉報渠道。