自媒體帳號造謠 「解放軍擊沉4洋艦」

網信辦及軍地部門遏歪風 國家互聯網信息辦公室周一通報違法違規涉軍自媒體帳號典型案例，包括捏造軍事謠言、杜撰軍事史實、抹黑軍隊形象、曲解軍事政策、煽動軍地對立及消費擁軍情懷。部分帳號炮製軍事「爽文」、「自嗨」解讀，編造「南海電子戰12小時」、「邊境爆發衝突」等虛假內容。

國家網信辦表示，近年來涉軍網絡生態持續向上向好，但也有一些自媒體帳號臆測編造虛假訊息，捕風捉影關聯炒作，嚴重誤導公眾認知，影響軍隊軍人形象，軍地職能部門近期處置一批網上違法違規訊息及自媒體帳號。一些自媒體帳號打着「軍事評書」、「軍事演義」旗號，以軍事科普為幌子消費民眾愛國情懷，包括「我艦艇擊沉4艘外軍軍艦」等。

一些帳號以「科學論證」、「解密探秘」等名義搞歷史虛無主義，編排「在中國戰場上被游擊戰打死的日軍只佔很小一部分」、「長津湖之戰的歷史事實有一個不通的地方」等錯誤論調，歪曲史實。

個別帳號惡意發布現役軍人姓名、部職別、身份證號等涉密訊息，甚至編造「兒子不顧反對去當兵，幾年後母親卻見到兒子的骨灰盒」等謠言。有的帳號臆測散布「軍隊參與金融戰」等謠言曲解軍事政策，或在百度貼吧發布歪曲文職人員制度等不實訊息，成為負面情緒集散地。

另外有帳號炒作「養一支軍隊耗費海量資金」，鼓譟「裁軍20萬緩解財政壓力」，挑動軍地矛盾；甚至惡意關聯冒用軍隊官方帳號訊息，開設假帳號並開展營銷宣傳。

炒作假內容煽動對立 軍地相關部門負責人表示，將持續堅決打擊自媒體涉軍違法違規行為，從嚴查處發布和炒作不實資訊帳號主體，曝光典型案例。同時歡迎相關部門及網友積極參與檢舉，共同打造涉軍良好網路環境。本報綜合報道