福建加碼惠台政策 主要涉金融

【本報綜合報道】福建省周二公布新一批惠台政策措施，涉及四個方面共17條，其中以推進對台金融合作的舉措最多，例如為台灣民眾開立證券帳戶提供便利等，又鼓勵台灣護理人員在當地就業。

福建發布兩岸融合發展第三批惠台政策措施。對台金融合作舉措共6條，包括實施在閩台資企業跨境融資便利化、便利在閩台胞徵信查詢、服務台胞享受便利移動支付、設立一批重點服務台胞台企銀行保險機構、提供開立證券帳戶便利服務、做好台資企業上市培育服務等。支持台灣民眾到福建發展政策共3條，包括優化台胞在閩職稱、支持在閩台胞參加大陸醫師資格考試、鼓勵台灣護理人員就業。擴大對台司法服務政策4條，包括設立涉台公共法律服務中心、設立司法服務新平台、支持台灣地區仲裁機構在廈門設立業務機構、開展檢察護企‧送法進台企活動。還有涉及生活旅遊4條新舉措，包括推出數字「第一家園」服務平台、推廣台胞在閩臨時機動車駕駛許可線上申領、提供台灣居民居住證「上門辦」服務等。

招募240護理員 未來5年，漳州市每年將向台灣護理人員提供240個職缺，入職者可根據學歷享有3,000元至4,000元（人民幣‧下同，約3,300至4,400港元）的入職獎補；或根據在台養老服務機構工作年限、技能等級，享有每年1,000至10,000元（約1,100至11,000港元）的在職獎補。台灣陸委會同日回應，大陸有關措施難達其所預期之統戰效果。