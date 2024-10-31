強颱肆虐 台22縣市停工停課 軍演腰斬傳30車故障

超強颱風「康妮」來勢洶洶，台灣各地區及澎湖已列入警戒區。全台灣22個縣市今日停工停課，台軍長泰19號演習昨日提前結束，3.6萬多人待命防災。演習期間傳出車禍、坦克拋錨路邊等情況，甚至有傳逾30輛軍車故障。陸軍司令部參謀長陳建義回應指，演習期間確有發生預期或不預期的情況。

陳建義解釋，任何軍演前都會周詳整備，但演習涉及長距離移動，部隊要從駐地進入戰術位置，再依統裁部的訓令執行戰術計劃，過程可能長達數百公里。實際過程中可能出現司機、車長在不影響交通下作預防性處，另一種是統裁部無預警下達臨機應對車輛遭破壞等狀況。陳建義否認演習時發生30多輛軍事故障，但確實出現不預期情況。

逾3萬士兵待命防災 陳建義強調，演習過程發生的狀況會在實際作戰場景遭遇，藉此讓官兵正常操作和應對，透過可就近獲得的支援系統盡快排除故障遂行任務是軍演重點目標。長泰演習統裁部表示，演習雖因災防任務轉換終止，惟透過5天4夜的實兵對抗過程，演習部隊藉模擬真實戰場景況執行演練驗證，已達成一定預期訓練目標，後續將運用各項戰備訓練及防衞作戰計劃演練時機，持續強化部隊實戰化作戰能力。

台軍AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計36類3,000餘輛（部）均完成整備，針對可能出現災情及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。各軍醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。台軍將在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作。

兩條小三通航線暫停 康妮在台灣東部沿海登陸後穿過台島，向浙江、福建一帶沿海靠近，逐漸轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。福建受冷空氣和康妮共同影響，省內沿海出現大風浪。福建沿海16條客渡運航線及兩條小三通客運航線停航，67個涉水工程和84艘施工船舶停工。

此外，颱風「潭美」殘餘環流持續影響海南等地，多地出現暴雨，局部地區有大暴雨到特大暴雨。海南南渡江、萬泉河、昌化江出現明顯漲水過程，部分中小河流可能發生超警以上洪水，洩洪導致萬泉河地區疏散1,752人。本報綜合報道