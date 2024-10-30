神舟十九號今升空 伴載兩名「90後」航天員

【本報綜合報道】神舟十九號載人飛行任務新聞發布會昨日上午在酒泉衞星發射中心召開。發言人介紹，經任務總指揮部研究決定，神舟十九號載人飛船將於今日凌晨4時27分發射。會上另提到，第4批預備航天員中的載荷專家分別來自香港和澳門地區，於8月8日入隊訓練，兩人已全面融入團隊。

港澳載荷專家已入隊訓練 會上指出，針對第4批預備航天員中來自港澳的載荷專家，在與其他航天員共同生活、訓練的基礎上，還安排了載人航天精神、普通話等針對性課程，根據他們的飲食特點科學制訂食譜，目前兩名港澳載荷專家身心狀態俱佳。執行神舟十九號載人飛行任務的航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成，蔡旭哲擔任指令長。航天員蔡旭哲執行過神舟十四號載人飛行任務；宋令東和王浩澤均為中國第3批航天員，也是首批「90後」航天員，第一次執行飛行任務。其中，宋令東入選前是空軍飛行員；王浩澤入選前是航天科技集團有限公司航天推進技術研究院的高級工程師，是中國目前唯一的女航天飛行工程師，也將是中國第3位執行載人航天飛行任務的女性。

中國載人航天工程辦公室副主任、新聞發言人林西強稱，國家鎖定2030年前實現中國人登陸月球的目標，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面着陸器、登月航天服、載人月球車等正按計劃，開展初樣產品生產和相關地面試驗，先後完成了飛船綜合空投、着陸器兩艙分離、火箭芯一級三機動力系統試車、YF-75E氫氧發動機高空模擬試車等大型試驗，保障上述生產試驗的一批地面設施設備已建成並投入使用。

載人前的飛行試驗和首次載人登月任務的科學研究目標和配套載荷總體方案基本確定，發射場、測控通訊、着陸場等地面系統正有序地開展研製建設。

載人月球車方案徵集經過兩輪擇優，航天科技集團有限公司上海航天技術研究院和空間技術研究院團隊分獲前兩名，都得到月球車初樣研製合約，而香港理工大學團隊已參與空間技術研究院團隊的月球車初樣研究工作。