NASA載人登月計劃 定9着陸點可選擇

月球南極陰影區域可能潛藏水分，是人類能否在月表生活的關鍵。美國太空總署（NASA）周一公布載人登月計劃「月亮女神號三號」（Artemis III）的9個備選着陸地點，目標於2026年9月執行載人登月任務。若任務成功，將是自1972年太陽神17號以來人類再次登陸月球，也是首次人類踏足月球南極。

NASA最新劃定的備選着陸地點包括衞星坑卡比厄斯環形山B附近山峰、霍沃思環形山、馬拉柏特環形山山丘等，各區域包含不同地質特徵，重要性不分先後，為NASA在任務執行上提供更多靈活性。科學家利用月球勘測軌道器（LRO）分析備選着陸區域，選擇標準按照科學價值、任務可行性、地形適宜性、與地球的通訊能力以及光照條件。當月亮女神號三號着陸日期確定後，NASA將縮小最終着陸地點的範圍，從而確定着陸器軌道路徑以及月表環境條件。

促進探索寒冷陰影區域 月亮女神號的月球科學主管諾布爾（Sarah Noble）介紹，月球南極與太陽神任務中登陸地點完全不同，月亮女神號任務旨在提供機會，幫助科學家探索月球最古老地形及可能含有水和其他化合物的寒冷陰影區域。NASA助理副署長、月球到火星計劃辦公室副主任霍金斯（Lakiesha Hawkins）形容，月亮女神號將讓人類重返月球，造訪尚未探索的地區。太空人安全降落在月球南極附近後，將協助揭開新的科學發現，並學習如何在月表生活。本報綜合報道