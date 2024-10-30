聯國近東救濟處 被禁以色列內活動

以國議會通過法案封殺 多國斥阻人道援助 在以巴戰事引發加薩人道危機持續之際，以色列國會周一以大多數票通過法案，禁止聯合國近東救濟工程處，在以色列及其控制的佔領區內活動。多國譴責以方舉動，稱相關法案通過將對加薩等地區的人道主義援助工作帶來災難性後果。

認定參與哈馬斯突襲行動 以色列國會通過兩項法案，第一項是禁止近東救濟工程處、明年在以色列開展任何活動或提供任何服務；第二項法案是關於斷絕以色列與近東救濟工程處的官方接觸。以色列曾指近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的部分人員，涉及去年10月7日參與突襲以色列的行動。部分國家一度停止捐助。近東巴勒斯坦難民救濟和工程處在調查後開除9名員工，但否認故意援助武裝組織。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員拉扎里尼指有關決定前所未有及開創危險先例，並違反聯合國憲章以及以色列根據國際法所承擔的義務，加劇巴勒斯坦人的痛苦。

巴勒斯坦總統府發表聲明，拒絕以色列通過的法案並譴責是違法行為，認為以方舉動顯示「其在轉向一個法西斯國家」。

美促以方暫停執行該法案 美國國務院發言人米勒日前表示，美方對以色列有關禁止近東救濟工程處繼續開展活動的法案深表關切，敦促以方暫停執行該法案。加拿大、澳洲、法國、德國、英國、日本和南韓外長發表聯合聲明，指若果近東救濟工程處無法開展工作，將對加薩北部等地已急速惡化的人道主義局勢造成毀滅性後果。本報綜合報道