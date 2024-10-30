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311後 日首重啟核電站機組
日本宮城縣女川町石卷市的女川核電站2號機組於2011年311大地震時受到13米高的海嘯沖擊，造成反應堆廠房地下水浸等而停運。東北電力公司昨日重新啟動2號機組反應堆，是災區核電機組中首例，也是與東京電力福島第一核電站同屬沸水反應堆的機組首次重新啟動。（綜合報道）
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