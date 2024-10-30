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涉洩晶片訊息 韓男在華被捕
南韓媒體周一引述消息指，一名南韓公民在中國因為涉及間諜罪被捕。被捕的男子50多歲，原本住在安徽合肥，為一間中國晶片企業工作。據報他涉嫌向南韓洩漏晶片相關訊息，去年年底已經被捕，檢察部門數個月前正式把他拘留，以違反《反間諜法》提出起訴，是有關法例自去年7月修訂後首次有南韓人被起訴。（綜合報道）
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