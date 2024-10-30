保鏢用運動軟件 曝各國政要行蹤

【本報綜合報道】法國傳媒周日刊登調查報道指，美國總統拜登、法國總統馬克龍等各國政要保鏢使用的一款運動應用程式，可以間接洩露受保護人物的機密行蹤，構成安全漏洞。

報道指，至少26名美國特勤局人員、12名法國總統安全小組人員，以及6名俄羅斯聯邦保護局人員使用涉事運動應用程式Strava，帳號公開展示行蹤，包括執行保護任務期間。中美領導人去年11月在美國三藩市舉行峰會，報道發現一名美國特勤局探員在拜登抵達前使用Strava記錄慢跑路線，暴露出拜登下榻酒店位置。馬克龍於2021年在翁夫勒的私人度假行程，也從類似方式外洩。

未因此受威脅 已提醒停用 其他受影響政要包括美國共和黨總統候選人特朗普和妻子梅拉妮亞、民主黨總統候選人賀錦麗、美國第一夫人吉爾、俄羅斯總統普京等。特勤局否認受保護人物因此受威脅，但已通知受影響人員，將審視並決定是否需額外培訓或指導。巴黎愛麗舍宮強調有關影響非常輕微，絕不影響總統安全，幕僚長提醒特工停用有關應用程式。