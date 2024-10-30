喜劇演員歧視言論捱轟 特朗普急割席

辛奇利夫

【本報綜合報道】美國大選踏入倒數，共和黨總統候選人、前總統特朗普周日在民主黨票倉紐約市的曼哈頓麥迪遜廣場公園造勢，來暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑美國屬地波多黎各是「垃圾島」，引發各方抨擊，特朗普陣營急急割席。民主黨總統候選人、副總統賀錦麗批評特朗普煽動仇恨和分裂。

辛奇利夫在造勢大會發表講話時質疑民主黨的移民政策，說：「我不知道你們是否知道，現在海洋中央，有一座漂浮的垃圾島，是的，我想那叫波多黎各。」他又說他張開雙臂歡迎移民來到美國，但此時雙手狂揮暗指拒絕移民，還嘲笑拉丁裔喜歡生小孩。

賀錦麗斥煽動仇恨分裂 上述言論被指歧視，賀錦麗批評特朗普一直試圖讓美國人互相指摘，煽動仇恨和分裂，這就是為何大家對他感到厭倦。珍妮花露柏絲等波多黎各裔歌手亦發文支持賀錦麗，有波多黎各裔選民直指特朗普攻擊他們，他們是美國的一部分，是美國人。特朗普陣營其後發聲明指，辛奇利夫的言論不代表特朗普本人意見。

特朗普