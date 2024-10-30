拜登提前投票撐賀錦麗 斥馬斯克派錢不妥

美國總統選舉踏入倒數，總統拜登周一在家鄉特拉華州提前投票，以支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗。當被問及如何看待支持共和黨總統候選人特朗普的富豪馬斯克、向搖擺州選民每日抽獎送100萬美元（約780萬港元）時，拜登直斥有關做法不恰當。

今年7月宣布退選的拜登，周一上午現身特拉華州紐卡斯爾一個投票站，他在票站排隊等待約40分鐘後，向工作人員交出身份證明文件，之後投票。事後有記者問拜登，此刻是否感覺有點失落，拜登回應說：「不，我感覺美好。沒有一絲苦澀。」

馬斯克早前宣布在搖擺州舉辦每日抽獎，向簽署支持言論自由和持槍權請願書的一名登記選民送贈100萬美元，引起極大爭議。一直未對此表態的拜登，當日首度就事件開腔，指馬斯克向選民派發獎金的行為「完全不合適」。

檢察官起訴 要求取消抽獎 賓夕凡尼亞州費城的首席檢察官克拉斯納，周一就宣布起訴馬斯克和他成立的美國政治行動委員會，要求取消抽獎活動。屬民主黨人的克拉斯納表示，他有責任保護公眾免受公共滋擾和不公平交易行為，包括非法抽獎，以及保護公眾在選舉公正性方面免受干擾。

另一方面，《華盛頓郵報》上周五宣布，在今屆美國總統選舉不會為任何人背書，打破過往一直支持民主黨總統候選人慣例，導致逾20萬名讀者取消電子訂閱。該報老闆兼亞馬遜及藍色起源始創人貝索斯周一強調，有關決定未知會或諮詢任何候選人，也無任何交換條件。

《華郵》不表態 稱增可信度 貝索斯在評論文章解釋，大多數人認為媒體存在偏見，《華郵》及其他報章需提升可信度，又指表態支持特定總統候選人根本不會改變選舉結果，卻給予人們一種具有偏見及不獨立觀感。他重申，停止為任何人背書是原則性決定，且是正確決定，與藍色起源行政總裁和共和黨總統候選人特朗普會面無關。

截至周一，《華郵》印刷版及電子版250萬總訂閱人數中，取消訂閱人數多達8%。

該報20位專欄作家早前批評，《華郵》不表態支持特定總統候選人決定是可怕錯誤，「代表我們所愛的報紙放棄基本編輯信念」。本報綜合報道

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