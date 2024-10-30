石破茂內閣 願與在野黨磋商政策

【本報綜合報道】日本自民黨及公明黨執政聯盟在周日舉行國會眾議院選舉成績不似預期，未能取得過半議席。自民黨總裁兼首相石破茂昨天召開選後首場內閣會議，有閣員指出應以基於少數派執政黨現實推動政策，與在野派系展開政策磋商應持積極態度。

總務相村上誠一郎表示，會謙虛且嚴肅對待選舉結果，繼續支持石破茂。在眾議院選舉中落敗的農林水產大臣小里泰弘已向石破茂表明有意辭職，對自己無法執行制訂好農業政策願景感到悲哀。同樣落選的法務大臣牧原秀樹稱，人事是由首相決定事項，在此期間會繼續履行職務。

石井啟一或辭任公明黨魁 另一邊廂，同樣敗選的公明黨黨魁石井啟一坦言，如果不是議員，將難以續任黨魁。日媒則指，他已決定辭任，明天舉行黨會議協商繼任人選。對於自民黨政治獻金醜聞，石井啟一認為執政聯盟被視為一體，此事確實波及公明黨。

國民民主黨黨魁玉木雄一郎會見記者時提及，將根據政策決定是否配合執政聯盟，同時否定聯合執政可能性。