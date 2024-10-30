朝兵疑提早部署俄 金正恩親信參戰

尹錫悅

【本報綜合報道】南韓國家情報院周一確認，北韓部隊在俄羅斯邊境庫爾斯克完成部署的時間早於預期，並證實北韓人民軍總參謀部副總參謀長金永福赴俄參與作戰，金永福是北韓領袖金正恩的軍方親信。另外，南韓政府將派代表團訪問烏克蘭，與該國情報和國防官員就戰況交換情報，討論今後的合作事宜。

南韓總統尹錫悅周一與歐盟委員會主席萊恩通電話，指出朝軍在俄烏戰爭前線的實際部署進度或比預想的快。正在比利時出席北大西洋理事會會議的國情院第一次長洪長元稱，國情院曾向政府報告朝軍將在12月初完成部署，但情報公開之後，俄羅斯和北韓似乎加快了節奏。北韓需要調派的兵力達1.2萬人，其意圖和行動被公開之後顯得有些急躁，正如各媒體的報道，朝軍正向庫爾斯克轉移，或已在當地完成部署。

尹錫悅昨天主持召開國務會議時表示，北韓和俄羅斯非法軍事勾結對國際社會安全構成嚴重威脅，也是危害南韓國家安全的嚴峻挑戰。他指出，烏克蘭戰爭持續近3年，北韓不僅向俄羅斯提供武器，如今更派兵支援，韓方要考慮所有可能性並制訂相應方案，要求各部門保持警覺，做好風險管控。

語言不通 兩軍或溝通困難 國情院官員昨天接受國會情報委員會國政監查時指出，部分被派往支援俄羅斯的北韓將領和部隊，可能已部署到烏克蘭衝突前線地區。俄軍正以俄語向北韓士兵教授超過100個軍事用語，但由於語言障礙導致溝通困難。另外，一架俄羅斯飛機在上周三至上周四往返莫斯科與平壤，很可能載有參與朝軍部署的俄羅斯重要安全官員。

萊恩