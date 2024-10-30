朝外相再訪俄 深入協商雙邊關係

【本報綜合報道】北韓官媒朝中社昨天報道，北韓外務相崔善姬周一從平壤啟程前往俄羅斯，對俄進行正式訪問，是她6周內再次訪俄。在北京，中國外交部發言人林劍昨天回應此訪及朝兵援俄等消息時，強調中方對烏克蘭危機的立場一貫而明確，希望各方推動緩和局勢，致力政治解決危機的立場未變，將繼續為此發揮建設性作用。

北韓副外相金正奎和俄羅斯駐北韓大使馬採戈拉周一在平壤國際機場為崔善姬送行。俄羅斯駐朝大使館表示，崔善姬今次訪俄在戰略對話的框架內進行，朝俄領導人今年6月舉行會談時曾就重啟雙邊戰略對話達成協議。本着《全面戰略夥伴關係條約》精神，雙方今次不僅進行高層外交，副外交部長和下屬單位負責人之間也將就雙邊關係和國際政治問題展開深入協商。

南韓傳媒指，北韓沒有公開崔善姬訪俄的邀請人和議題，但鑑於是正式訪問，雙方有可能討論北韓領袖金正恩訪俄事宜。加上在美國前總統特朗普可能再次當選的情況下，俄朝或探討應對之策。雙方亦可能討論如果應對國際社會抗議北韓派兵援俄一事。

遇刺風險增 金正恩加強安保 另外，南韓國家情報院昨天評估，北韓官方已提高對領袖金正恩的安全保護等級，因應他今年頻繁出席公開活動，遭遇暗殺風險增加。國情院還證實，北韓官方已棄用已故領袖金日成開始使用的「主體紀年」，加強鞏固金正恩領導地位。另外，金正恩女兒金主愛近期在公開場合露面，由金正恩胞妹金與正陪同，代表金主愛的地位繼續提升。

金正恩