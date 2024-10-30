北約證朝兵赴俄前線迎敵 美：援烏武器針對打擊

韓烏首腦通話商對策 冀展情報交流合作 外界關注北韓會否介入俄烏戰事之際，北約秘書長呂特周一證實，北韓已派兵到俄羅斯，並已經部署到接近烏克蘭的俄邊境庫爾斯克州。美國國防部警告，如果北韓士兵參與俄烏戰事，烏軍對他們使用美製武器時將沒有限制。南韓總統尹錫悅昨天與烏克蘭總統澤連斯基通電話，雙方就北韓派兵參戰交換意見，並商定共同應對俄朝軍事合作。

呂特在比利時布魯塞爾表示，北約官員和外交官聽取南韓代表團有關北韓向俄羅斯派遣士兵的簡報，俄朝之間不斷深化的軍事合作，對印太和歐洲大西洋安全構成威脅。他表明，朝軍的部署意味北韓參與俄烏戰爭的程度顯著升級，違反聯合國安理會的決議，並危險地擴大戰爭。此舉也表明俄羅斯總統普京愈來愈絕望。庫爾斯克州位於俄烏邊境，今年8月初，烏克蘭軍隊對庫爾斯克州發動攻勢，目前仍在當地與俄軍作戰。烏克蘭軍事情報部門上周指，包括500名軍官和3名將軍在內的約1.2萬名北韓士兵，已抵達俄羅斯，在5個軍事基地進行訓練。

美國國防部則估計，北韓已經有約一萬名士兵在俄羅斯受訓，並會在未來數周去到烏克蘭作戰。五角大樓發言人周一表示，美方愈來愈擔心俄羅斯打算利用這些士兵進行戰鬥，或支援在靠近邊境庫爾斯克地區針對烏軍的作戰行動，屆時北韓士兵就是共同交戰方，烏軍向他們使用美製武器時沒有限制，北韓需要深思熟慮。

奧斯汀布林肯明晤韓防長 美國防長奧斯汀及美國國務卿布林肯，明天將會在華盛頓會晤南韓國防部長金龍顯及外長趙兌烈，討論事態發展。

南韓總統辦公室表示，尹錫悅在通話中向澤連斯基表示，南韓不會對威脅國家安全的俄朝軍事勾結坐視不理，今後將密切關注戰況，逐步採取切實有效的應對措施。

尹錫悅憂朝獲俄軍事技術 尹錫悅指出，俄羅斯可能向朝方轉移敏感的軍事技術，令人擔憂。此外，自韓戰以來未經歷過現代化戰爭的北韓若讓上百萬官兵學習在烏克蘭戰爭中掌握的作戰經驗，將對南韓的安全構成嚴重威脅。

尹錫悅表示，南韓政府緊急向北約、歐盟和烏克蘭派出代表團，與友邦透明共用韓方掌握的情報。希望韓烏今後積極開展情報交流與合作。澤連斯基對韓方提供援助並決定向基輔派遣政府代表團表示感謝。他說，朝軍投入俄烏戰線在即，戰爭正在進入全新的局面。烏方將與同盟加強合作應對當前的威脅，與韓方積極共用情報並加強溝通。兩人用最強硬的措辭譴責俄朝之間武器轉移、派兵等非法軍事合作，並商定開展戰略溝通共同予以應對。本報綜合報道