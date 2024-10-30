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連鎖店被指漢堡肉未熟
廣東省廣州市上周六有網民反映，在塔斯汀中國漢堡連鎖店消費時，在漢堡包吃出生肉。當中可見漢堡的中間肉排部分，存在部分未熟的雞肉。涉事門店回應指，仍在調查此事。另有網民表示，自己也曾在該品牌漢堡吃到生肉。其中一人表示，最近點了起碼4次，但兩個漢堡裏面都是生的令其作嘔，又稱吃完必上廁所。（綜合報道）
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