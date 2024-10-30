不滿被叫大姐 29歲女投訴脫口秀

主辦方道歉整改

事發於上周四，脫口秀男性主持人在台上說：「我剛剛在那邊看到旁邊的大姐……一直在跟旁邊的大哥（說）『好好、好好笑』，哎那和大姐咱聊一下，你和大哥一塊來的嗎？」女觀眾反問：「你喊我大姐？」、「滾」。女觀眾後來發文稱自己29歲，被喊大姐一刻全場笑聲此起彼伏，自己心裏只有無盡的尷尬和委屈。有網民評論，形容女事主如同被集體欺凌；也有人認為她的反應過激。