不滿被叫大姐 29歲女投訴脫口秀
【本報綜合報道】內地性別對立問題持續，上海市一名脫口秀主持人近日稱呼女觀眾為「大姐」後，對方不滿被冒犯並在網上投訴，引起網民聲討和罵戰。脫口秀主辦方高笑喜劇周日向女觀眾道歉並贈送門票，女觀眾則表示補償無法彌補心理創傷。
主辦方道歉整改
事發於上周四，脫口秀男性主持人在台上說：「我剛剛在那邊看到旁邊的大姐……一直在跟旁邊的大哥（說）『好好、好好笑』，哎那和大姐咱聊一下，你和大哥一塊來的嗎？」女觀眾反問：「你喊我大姐？」、「滾」。女觀眾後來發文稱自己29歲，被喊大姐一刻全場笑聲此起彼伏，自己心裏只有無盡的尷尬和委屈。有網民評論，形容女事主如同被集體欺凌；也有人認為她的反應過激。
高笑喜劇周日發布聲明，否認故意聘人在女事主貼文下惡意評論，又解釋涉事「開放米高峰」演員來源於公開招募，演員言詞不代表主辦方態度，對觀眾造成不良影響深表歉意，近期將暫停同類演出，進行全面整改優化，包括對主持人的培訓監管和演員的稿件審核等。
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