野豬闖南京高鐵路軌 機械師排查被車撞斃

部門致哀 大量旅客行程受阻礙 江蘇省南京南站周日有多班列車延誤，導致大量旅客滯留，鐵路人員當日表示因故障所致。車站昨天發通報說明，周日有野豬闖入路軌與列車相撞，一名列車機械師落車排查時被另一列列車撞倒死亡，鐵路部門對事件表示沉痛哀悼。

周日傍晚有旅客反映南京南站多班列車延誤，涉及上海、徐州、鄭州等多個方向。從網傳現場影片和照片所見，南京南站候車大廳內擠得水洩不通，列車資訊屏幕顯示多班列車誤延，有網民調侃現場情況「堪比春運」。內媒從車站獲悉，當日下午5時17分左右，受仙寧線南京南站至紫金山東站區間發生設備故障影響，途經該區間的部分列車受阻。經鐵路部門緊急處置，當日傍晚6時13分起列車秩序逐步恢復。

死者疑誤入限制位置 相隔兩天，南京南站就事件發通報稱，經初步調查，周日傍晚一頭野豬侵入南京南站至紫金山東站間的高鐵聯絡線，與通過的D5515次列車相撞，引發設備故障停車，造成途經南京南站的部分列車延誤。D5515次隨車機械師下車排查處置故障期間，被鄰線限速通過的列車碰撞，經搶救無效身亡。鐵路部門深切慰問其家屬，正全力做好善後工作。

當日被撞的機械師年僅25歲，有網民質疑在當時情況下，允許機械師到路軌維修列車是否違規。網傳事故調查分析報告顯示，涉事列車撞倒動物後臨停檢查，隨車機械師申請非交匯側下車，其他交匯車限速行駛。後來另一列車與涉事列車交匯時，機械師因侵入限制位置而被撞。據公開資料，南京南站位於江蘇省南京市雨花台區境內，是中國鐵路上海局集團有限公司管轄的客運特等站，既為南京鐵路樞紐的重要組成部分，也是華東地區最大的交通樞紐、國家鐵路樞紐站。本報綜合報道