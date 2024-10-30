兩岸國際

京退役軍人事務局高層受查

中紀委昨日通報，北京市退役軍人事務局前副局長李強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受北京市紀委監委紀律審查和監察調查。資料顯示，現年52歲的李強是北京市人，曾任北京市大興區政府黨團成員、副區長，北京市退役軍人事務局黨團成員、副局長等職務。（綜合報道）
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