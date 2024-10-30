地盤3死事故 監管施工方17人受罰

【本報綜合報道】上海市楊浦區楊樹浦路一處地盤於今年5月發生安全事故，塔式起重機拆卸作業過程中，3名施工人員從約43米高處直墮地面，最終不治身亡。市政府近日發布調查報告，定性事件是一宗因施工人員違反操作規程，安全防護措施未有效落實而導致的生產安全責任事故，造成直接經濟損失約482萬元人民幣（約532萬港元）。報告建議對監管和施工等單位作出處罰，處分17名對事故負有責任的涉案人員。

塔式起重機拆卸出事 內媒周一報道，施工工人李濱等5人於今年5月6日對1號塔式起重機進行拆除作業時，平衡重有明顯轉動偏斜的情況，但他們並無調整，導致平衡臂後臂節脫落懸吊於高空。劉玉帥、黃宏偉、楊國強3人無綁安全帶，直接從平衡臂墜落至地下室一層樓板上，全部死亡。

調查報告顯示，劉玉帥等3人對事故發生負有直接責任，但已在事故中死亡。地盤的建設和施工等單位及4名相關負責人，因對施工監管不力、安全生產履職不力等原因，市政府建議上海市應急管理部門予以行政處罰。除上述4人外，涉事單位另外有13人被問責，包括撤職、調離崗位、記大過等處分。