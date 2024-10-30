男子赴泰疑遭騙黨軟禁 台方接營救請求

【本報綜合報道】台灣台中市38歲商演歌手陳康岳上月前往泰國後失聯至今，其好友發現陳男疑遭詐騙集團軟禁，家屬得知消息心急如焚，於是前往報警。台中警方上周六表示，已通報警政署及外交部協助家屬救人。

料已被押至緬甸

據陳男好友王元照表示，陳男9月3日前往泰國曼谷與朋友洽商，有同行得知後，事前委託陳男在當地代購黃金佛牌，回台後將給予酬勞。陳男不虞有詐，抵達泰國後前往指定地點拿佛牌，卻因而被強行帶走，並帶到緬甸軟禁，他9月10日在社交平台Facebook發訊求救。王元照稱，陳男目前被禁錮在詐騙園區，從事電訊詐騙工作，同遭禁錮的還有5名台灣人，陳男指自己幾乎天天睡不好，甚至連大小二便都有問題。王元照又表示，陳男等人如果達不到業績，可能被電擊。