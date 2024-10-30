上海徵街舖垃圾費 標準模糊捱轟

【本報綜合報道】上海不少臨街商舖在本月初後陸續收到需繳納未來一年度的垃圾處理費通知，惟多名經營者近日向政府投訴，該費用收取過程中存在諸多亂象。有經營者不滿收取費用高低不合理，更設定最低收費標準，與政府提倡的「少產生、少付費」的收費原則相違悖。經營者希望有關部門介入，規範垃圾處理費的收取規則。

任由清運公司規定 內媒周一報道，經營牛肉湯粉麵的經營者楊先生表示，垃圾處理費每年繳交都不一樣，逐年增加，去年更從1,200元（人民幣‧下同，約1,324港元）急增至8,100元（約8,936港元）。所謂垃圾處理費由政府規定繳交，包括乾垃圾和濕垃圾，楊先生表示，他本身認可繳費，但對突然增加的金額感到疑惑。另有一間仍未開業的速食連鎖店更被要求支付7,980元（約8,803港元），經營者陳先生表示，明顯超出店舖的垃圾產生量。

投訴主要認為垃圾處理費的收取和垃圾產生的量不匹配。每個垃圾桶可裝240公斤垃圾，市政府訂立的收費標準是餐廚垃圾最高每桶60元（約66港元），其他生活垃圾最高每桶40元（約44港元）。惟店舖每月產生的桶數由負責清運垃圾的公司訂立，相關工作人員表示，並無政府文件界定，只由公司規定。經營者怒斥，此做法加重經營者的成本負擔，損害營商環境。