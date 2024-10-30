速遞公司逼客人安裝App 惹不滿

【本報綜合報道】四川成都市花紅小區近日有市民投訴，在小區內的菜鳥驛站取速遞包裹時，被要求下載安裝應用程式（App）後才能取走包裹，對此感覺不合理。客服工作人員解釋，公司並無強制要求用戶下載App，核實後會對用戶投訴的對應站點進行處罰。

內媒周一報道，不少用戶在社交平台發文，抱怨到菜鳥驛站取速遞包裹，有速遞單號和取件碼，但對方要求下載淘寶App才能取速遞包裹。花紅小區的住戶李先生表示，自己網購的物品並非透過淘寶平台購買，手機短訊已收到速遞取件碼，但菜鳥驛站強制要求下載並使用淘寶。驛站工作人員回應，無論物品通過其他渠道購買，只要在這個驛站取包裹，都必須下載App。

客服稱將罰相關員工 菜鳥驛站的社交帳號近日曾發布消息，指利用數智化進一步提升便捷的取包裹體驗，菜鳥驛站正從數碼編碼邁向聲光電數智模式邁進。菜鳥驛站的工作人員表示，一般憑取件碼就能取速遞，若用戶不想下載，可透過手機號碼或速遞單號取包裹。