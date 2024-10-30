內地規範雙11促銷直播 倡電商平台8方面落實

管控直播商品質量

文件又要求電商平台，防範、制止違法廣告；強化對平台內主播及其經營活動的審核監測，重點把控直播商品的質量；嚴格商品訊息發布審核，及時下架或刪除違法違規產品連結。此外，暢通消費者投訴舉報渠道，督促平台內經營者遵守網絡購物7日無理由退貨等規定；亦要尊重商家自主經營權，健全商家申訴機制；如發現違法違規問題，主動、及時向所在地縣級以上市場監管部門報告。本報綜合報道