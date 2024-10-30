中日韓高官 爭取明年初外長會談

【本報綜合報道】中日韓高官會前日在日本東京舉行，外交部副部長孫衞東、日本外務省外務審議官船越健裕、南韓外長助理鄭炳元以及中日韓合作秘書處秘書長李熙燮出席。為在盡早的合適時期舉行外長會談和首腦會談，各方同意開展協調工作。日媒引述外交消息人士指，3國首先力爭在明年初舉行外長會談。

同意開展協調工作 孫衞東表示，今年是中日韓合作啟動25周年，3國要維護好雙邊關係，築牢3國合作政治基礎；以機制化為重要依託，提升各領域合作水平；以開放共贏為長遠目標，重啟中日韓自貿協定談判；以科技創新為機遇，培育壯大新興產業；以民心相通為支撐，擴大人文交流；以共同應對社會變革挑戰為抓手，促進可持續發展。

3方在會上回顧中日韓合作進展，並討論下階段3國高級別會議籌備工作。3方一致認為，深化中日韓合作符合3國共同利益，應保持合作勢頭，攜手加強各領域務實合作，不斷擴大利益契合點，共同做大合作蛋糕，推動3國合作更好造福3國人民，貢獻地區與世界和平穩定繁榮。會後，日本外相岩屋毅集體會見與會的3國代表，稱期待迎接中國外長王毅和南韓外長趙兌烈到來。