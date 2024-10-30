國家安全部揭遭特殊裝置潛伏海域監控

【本報綜合報道】內地國家安全部昨在微信發文指出，中國深海安全面臨風險挑戰。國家安全機關工作發現，境外間諜情報機關採取各種手段加強對中國海域的偵察監控，開展了一系列情報搜集和技術竊密活動，嚴重威脅中國國家安全。

提防間諜搭訕 竊取機密 發文指出，國家安全機關依法查獲了多種窺探中國海洋資訊數據的特殊技術裝置，有的充當「暗哨」，長期潛伏在海底，隱蔽採集周圍海洋水文資訊及各類艦船活動數據；有的充當「密探」，隨波漂流沉浮，偵測掌握海域實時情況，服務戰場環境預置；也有充當水下「燈塔」，為侵入中國海域航行的他國潛艇指示方向，妄圖隱匿行蹤。

面對深海安全領域嚴峻複雜的隱蔽鬥爭形勢和境外間諜情報機關的現實威脅，國家國安機關與有關部門一同有效防範化解各類深海領域安全風險。

另國家安全部發文稱，境外間諜情報機關通常會以貼靠搭訕、交流諮詢等形式尋覓竊取機密的目標，進而實施拉攏策反。例如，境外間諜情報機關人員通常會緊盯核心涉密崗位人員，藉口搭訕，伺機套取涉密資訊；又會通過參加談判、講座、展會、研討會等各種交流活動，以交換名片等方式獲取其重點關注人員聯絡方式，進而實施拉攏、滲透；或在各類論壇、聊天室、網絡遊戲中物色有價值對象等伺機滲透，甚至從線上發展到線下，面對面實施策反。