疑駕豪車穿名牌探基層 村支書受查

【本報綜合報道】黑龍江省大慶市大同區林源鎮新村黨支部書記王××，日前到困難村民家中慰問，事後被揭疑駕駛價值上百萬元（人民幣‧下同）的豪車，繫着奢侈品牌皮帶現身，引起爭議。大同區林源鎮政府前日回應指，相關部門已就事件開展調查。

《情繫群眾，無私奉獻——記大慶市大同區林源鎮新村黨支部書記王××》一文中的附圖顯示，王××與隨行人員拿着東西站在一名村民家院子內，院子外停有一輛白色越野車。有網民指出，該車疑為豐田汽車生產的LAND CRUISER，目前已停售，此前指導價介乎70萬至110多萬元（約77萬至121萬港元），但沒法證實該車是否屬於王××。

相關奢侈品共值逾百萬 另一照片可見，王××站在村民家中，腰間皮帶扣疑為奢侈品牌愛馬仕（Hermès）的標誌。官網顯示，如皮帶是正品，同款式價格介乎6,000至7,000元（約6,600至7,700港元）。引起爭議後，該文章已沒法查看。大同區委相關部門工作人員回應指，仍在核實事件，之後會處理。