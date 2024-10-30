內地倡部門牽頭 購國產新能源汽車

通知指出，中央和國家機關各部門、單位機關及其所屬垂直管理機構、派出機構等各級行政單位和各類事業單位配備更新各類定向化保障公務用車，應帶頭使用國產新能源汽車。行政主管部門應加強對所屬單位採購新能源汽車的統籌管理，除因地理環境、氣候條件特殊和無適配車型等情況外，新能源汽車佔當年配備更新公務用車的比例應達《「十四五」公共機構節約能源資源工作規劃》明確的「新增及更新車輛中新能源汽車比例原則上不低於30%」目標要求，之後逐步提高。