應對兩岸局勢 美售台逾千無人機

美國擬向台出售的ALTIUS 600M-V反裝甲無人機曾在烏克蘭戰場使用。

【本報綜合報道】美媒昨日引述消息報道，台灣防務部門上月已和美國政府簽署正式協議，將向美國軍工企業宇航環境公司（AeroVironment）和安杜里爾工業公司（Anduril Industries）採購上千架攻擊無人機。台防務部門昨日證實，美方正與廠商做最後訂約階段，訂約後依計劃執行實際交易。

京制裁相關美企 知情人士透露，美台上月底簽署的發價書，作為正式合約前的步驟，雙方即將簽署相關合約，訂明採購數量、金額和交付日期。報道指，此次軍售是為了應對大陸萬一攻台，美國國務院與駐美國台北經濟文化代表處拒絕回應上述消息。中國外交部發言人林劍昨回應指，台灣是中國的一個省，不存在甚麼「國防部」，中方堅決反對美台軍事聯繫的立場一貫而明確，上述兩間美企及其主要高級主管已被中方制裁。

美國國務院今年6月通知國會，批准向台出售兩款曾在烏克蘭戰場使用的攻擊無人機，包括291套安杜里爾ALTIUS 600M-V系統，價值3億美元（約23.4億港元），以及720架宇航環境的彈簧刀（Switchblade）300無人機，價值6,000萬美元（約4.68億港元）。ALTIUS 600M-V是多任務飛機，允許單一操作員控制多架無人機，作戰範圍160公里，可持續飛行近兩小時。彈簧刀300則屬自殺式無人機，可在目標上空盤旋長達20分鐘，並配備反裝甲彈頭，射程約30公里。

曾在烏戰場使用 另外，美國日前公布新一批對台軍售，包括國家先進地對空導彈系統（NASAMS）、AN/TPS-77及AN/TPS-78雷達。美台商業協會會長韓儒伯前日回應指，這些軍售案顯示拜登政府顯著增強台灣防衞的面向，從應對傳統武力攻擊，擴展到應對各種可能的軍事威脅，是台灣防空架構現代化的一大步。

彈簧刀300無人機