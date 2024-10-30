邊境兩軍脫離接觸 華官媒：中印領土立場未變

印度近日與中國達成邊境巡邏協議，印媒稱兩國於前日至昨日完成在實控線沿線的軍事脫離接觸，是改善外交關係的重大步驟。中國官媒旗下自媒體「玉淵譚天」披露協議細節，指這次中印達成的解決方案是一攬子方案，主要解決雙方在邊境地區的巡邏問題，但不影響各自在領土主權問題上的立場。

密集談判長達4年 報道指，達成解決方案離不開中印4年間的密集談判，雙方有中印邊境事務磋商和協調工作機制、中印軍長級會談兩個談判機制，2020年以來分別舉行了約20次會議，幾乎是每兩個月談一次。

中國國際問題研究院亞太研究所所長藍建學認為，這兩個機制形成有效協調配合，前者由兩國外交部門主導，核心任務是處理涉及中印邊境地區和平與安寧的邊境事務；後者由兩國軍方主導，着眼解決彼此關切的邊境現地問題，最終目的都是和平解決爭端，實現雙邊關係轉圜。在這個過程中，中方捍衞國家主權和領土完整的決心未變。

學者稱關係趨改善 復旦大學國際問題研究院研究員林民旺表示，中方打破了印方對於他們會對領土邊界問題退讓的幻想，等於重新塑造中印兩軍在邊境互動的規則，成為中印談判得以推進的基礎。印方態度在談判過程中也在改變，先由印度外交秘書唐勇勝宣布中印雙邊就邊境的巡邏問題達成協議，相對親美的印度外長蘇傑生隨後才再出來發聲，反映印方正打通其對華政策中的堵點，此變化也影響更廣泛的中印關係。

分析認為，隨着印度妥協、中印關係改善，在其他領域已突出表現，今次邊界問題進展說明，印度國內對華友好的力量愈來愈大，並逐漸佔據上風。本報綜合報道