印尼聾人音樂劇首演 盼手語溝通接連

相比言語訓練和唇讀，手語交流令聽障人士感覺更加自然。英國傳媒周日報道，印尼一個由聾人藝術家和工作人員組成的劇團，近日在雅加達一間劇院表演該國首部聾人音樂劇《沉默之歌》（Songs of Silence，暫譯），希望促進社會使用手語與聾人溝通。

劇團由約60人組成，年齡介乎16歲到40歲。一群年輕聾人演員於上周六的表演中，沐浴在多彩的舞台燈光下翩翩起舞，現場唯一的聲音只有喇叭播放的音樂。演員透過舞台周圍的屏幕顯示對話和歌詞，一邊配合節拍，一邊透過臉部表情和手勢表演，出色地完成充滿難度的音樂劇。

唯一聲音僅喇叭播樂 其中一名演員奧克塔維亞（Hanna Oktavia）表示，他們在排練過程中，必須使用盡可能多的表達方式並遵循故事情節，最有趣的部分是感受節奏和振動跳舞。他們能夠在助聽器的幫助下，密切關注樂曲節拍。

《沉默之歌》由導演穆菲達 （Hasna Mufidah）和特蕾西婭（Helga Theresia）創作而成，描繪了殘疾中學生的困境，即聾啞學生的教學重點通常是言語訓練和唇讀，而不是手語。穆菲達表示，她希望社會未來能變得更加包容，認識到聾啞人和聽力正常人士同樣是平等的。本報綜合報道