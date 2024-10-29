哈梅內伊X帳戶一開遭禁

伊朗最高精神領袖哈梅內伊在美國社交平台「X」開設希伯來文帳戶一天後，X便於周日以違反平台規例為由封鎖帳戶。根據規例，X禁止來自「暴力和仇恨實體」的內容，但會對來自「國家或政府實體」的貼文，進行例外處理。（綜合報道）