10月29日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月29日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
以4女機師參與空襲伊朗
以色列空軍上周六空襲伊朗軍事設施報復，參與行動的戰機中隊出現女機師身影。根據以色列國防軍公布的圖片及影片，F15I及F16I戰機參加代號「贖罪日」的空襲行動，至少4名女機師參與任務。奔襲伊朗的航程長達1,600公里，以色列空軍派出空中加油機及偵察機支援。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241029-1029_00180_048/以4女機師參與空襲伊朗
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc