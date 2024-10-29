以4女機師參與空襲伊朗

以色列空軍上周六空襲伊朗軍事設施報復，參與行動的戰機中隊出現女機師身影。根據以色列國防軍公布的圖片及影片，F15I及F16I戰機參加代號「贖罪日」的空襲行動，至少4名女機師參與任務。奔襲伊朗的航程長達1,600公里，以色列空軍派出空中加油機及偵察機支援。（綜合報道）