兩岸國際

埃倡加薩停火兩日換人質

埃及總統西西周日建議加薩停火兩日，期間巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯與以色列交換4名人質及多名巴勒斯坦犯人。今次是西西首次提出同類建議。他形容目的是令局勢向前發展，一旦停火生效，將會繼續談判，推動加薩實現永久停火；哈馬斯與以色列暫時未有回應。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc