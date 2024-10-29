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埃倡加薩停火兩日換人質
埃及總統西西周日建議加薩停火兩日，期間巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯與以色列交換4名人質及多名巴勒斯坦犯人。今次是西西首次提出同類建議。他形容目的是令局勢向前發展，一旦停火生效，將會繼續談判，推動加薩實現永久停火；哈馬斯與以色列暫時未有回應。（綜合報道）
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