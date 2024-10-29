以總理指空襲精準 達成報復伊朗目標

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周日表示，對伊朗的空襲精準且強而有力，並達成了所有目標。國際原子能機構則指，伊朗核設施未受空襲影響。

內塔尼亞胡在一場悼念活動發表演說：「我們曾允諾會對伊朗的襲擊做出回應，而我們發動了攻擊。這場對伊朗的空襲精準且強而有力，達成了所有目標。」國際原子能機構總幹事格羅西同日於社交網平台發文寫道：「伊朗的核設施沒受到影響……我呼籲謹慎行事，並避免可能危及核子和其他放射性物質安全的行動。」

華籲各方為緩局勢創條件 以色列國防部長加蘭特同日稱，伊朗已不再能有效利用代理人來對付以色列，他指的是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯及黎巴嫩真主黨。伊朗總統佩澤希齊揚則表示，不尋求對以色列開戰，但是對於以色列打擊伊朗軍事目標準備好作出適當回應。聯合國安全理事會周一則將集會就此商討。

在北京，中國外交部發言人林劍昨日就以色列打擊一系列伊朗軍事目標回應指，中方反對侵犯別國主權安全，反對動輒訴諸武力。有關各方應避免進一步推高地區的整體安全風險。近期發生的一系列事件再次表明了停火止戰的緊迫性；國際社會特別是有影響力的大國，應切實發揮建設性作用，為緩和地區緊張局勢創造必要條件。